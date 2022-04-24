18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Технологии

В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая

NI: ВМС США намерены одолеть ПВО России с помощью новейших комплексов РЭБ
15:40, 24 апреля 2022
В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая Зенитный ракетный комплекс С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Соединённые Штаты собираются противостоять системам ПВО России и Китая с помощью новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249, передаёт издание The National Interest. Система станет ключевым элементом американского самолёта РЭБ EA-18G Growler и способна подавлять угрозу российских ЗРК С-400 и китайских HQ-9, говорится в статье. Отмечается, что разработка комплекса почти завершена.

AN/ALQ-249 — новейшая разработка американской военно-промышленной компании Raytheon, которая служит источником помех для сигналов, получаемых системами ПВО противника, по-простому такие системы называют «глушилками».

Эксперты, оценивая новинку, пришли к выводу, что проектирование, разработка идут по плану с выполнением всех требований к боевой технике. Это означает, что можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям, — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, эксперты полагают, что после внедрения AN/ALQ-249 методы радиоэлектронной борьбы претерпят серьёзные изменения.

Ранее британское издание The Sun выпустило статью, в которой поделилось впечатлениями о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон». Британских журналистов поразили «леденящие душу» кадры тестового пуска ракеты с фрегата «Адмирал Горшков». «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета. Она может совершать длительный аэродинамический полёт и маневрировать с использованием тяги внутреннего двигателя. Максимальная скорость крылатой ракеты равняется девяти скоростям звука. Она также в состоянии поражать цели на расстоянии тысячи километров. Её первое испытание состоялось 24 декабря прошлого года.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео