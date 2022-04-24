В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая
NI: ВМС США намерены одолеть ПВО России с помощью новейших комплексов РЭБ
Никита Чайка
Никита Чайка
15:40, 24 апреля 2022
Зенитный ракетный комплекс С-400Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Соединённые Штаты собираются противостоять системам ПВО России и Китая с помощью новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/ALQ-249, передаёт издание The National Interest. Система станет ключевым элементом американского самолёта РЭБ EA-18G Growler и способна подавлять угрозу российских ЗРК С-400 и китайских HQ-9, говорится в статье. Отмечается, что разработка комплекса почти завершена.
AN/ALQ-249 — новейшая разработка американской военно-промышленной компании Raytheon, которая служит источником помех для сигналов, получаемых системами ПВО противника, по-простому такие системы называют «глушилками».
Эксперты, оценивая новинку, пришли к выводу, что проектирование, разработка идут по плану с выполнением всех требований к боевой технике. Это означает, что можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям, — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, эксперты полагают, что после внедрения AN/ALQ-249 методы радиоэлектронной борьбы претерпят серьёзные изменения.
Ранее британское издание The Sun выпустило статью, в которой поделилось впечатлениями о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон». Британских журналистов поразили «леденящие душу» кадры тестового пуска ракеты с фрегата «Адмирал Горшков». «Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета. Она может совершать длительный аэродинамический полёт и маневрировать с использованием тяги внутреннего двигателя. Максимальная скорость крылатой ракеты равняется девяти скоростям звука. Она также в состоянии поражать цели на расстоянии тысячи километров. Её первое испытание состоялось 24 декабря прошлого года.