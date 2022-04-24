В США назвали новейшую угрозу для ПВО России и Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для замены американской навигационной системы GPS на оборудование ГЛОНАСС в авиации требуются дорогостоящие комплексные исследования, однако на данный момент неизвестно, кто возьмёт на себя эти затраты, заявил директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин, пишет РИА Новости.

По словам главы компании, использование современных спутников позиционирования является хорошим вариантом в сравнении со штурманскими картами. Однако особенность авиации состоит в том, что любая установка дополнительного оборудования может производиться только...