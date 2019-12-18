Дети жительницы американского штата Мичиган Вероники Эстелл заказали себе игрушек на $500, чем сильно удивили маму.
Шестилетняя Арисса и четырёхлетний Кэм воспользовались голосовым помощником Alexa и приобрели на Amazon куклу Barbie, дом для неё и другие игрушки. Эстелл ни о чём не подозревала, пока в дом не принесли посылку.
Американка засняла реакцию детей, увидевших свой заказ, на видео. На записи Арисса зовёт брата, говоря, что им доставили игрушки. Ролик, которым Эстелл поделилась в социальной сети Facebook, набрал уже более 5,2 млн просмотров. После того как женщина описала ситуацию в посте, с ней
В декабре 2018 года европейские пользователи пожаловались на сбои в работе голосового помощника Alexa от Amazon. Из-за наплыва запросов, связанных с Рождеством, серверы оказались перегружены и цифровому дворецкому пришлось ограничиваться фразой «Извините, сейчас я не могу вас понять», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен