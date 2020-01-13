https://static.news.ru/photo/0bbae9ea-3602-11ea-a5da-fa163e074e61_660.jpg Фото: ETH Zurich / Peter Rüegg

Швейцарские учёные создали золото, плотность которого почти в десять раз меньше, чем у обычного. По свойствам металл напоминает пластмассу.

Обычное 18-каратное золото состоит из золота на три четверти, остальное — медь. При этом оно имеет плотность 15 граммов на кубический сантиметр. У металла, который создали в Швейцарии, плотность составляет 1,7 грамма на кубический сантиметр. При этом по химическим свойствам он остаётся 18-каратным золотом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной политехнической школы Цюриха.

С пластмассой драгоценный металл роднят «поведенческие» характеристики: если слиток упадёт на твёрдую поверхность, звук будет как при падении пластмассы, соответствующий и вес.

Достичь новых свойств удалось благодаря использованию протеиновых волокон и полимерного латекса для формирования матрицы, в которую встроены диски золотых нанокристаллов. Кроме того, модифицированное золото содержит множество не видимых глазу воздушных карманов.

Изобретение открывает новые возможности для часовой индустрии, оно позволит существенно снизить вес корпуса хронометров. Помимо этого, материал предполагается использовать в производстве украшений, а также в электронике, атомной и химической промышленности.

В начале января, как писал NEWS.ru, цены на золото выросли до максимального уровня с 2013 года из-за увеличения спроса на активы «тихой гавани». На котировках отразился рост напряжённости на Ближнем Востоке.