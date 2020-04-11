В «Ростехе» предложили оснастить школы системами распознавания лиц

https://static.news.ru/photo/ac7ad07e-7bbd-11ea-93d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оборудовать российские школы системам распознавания лиц NtechLab и тепловизорами отечественного производства предлагает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он пояснил, что это позволит в режиме реального времени отслеживать всех входящих в учебные заведения и выявлять посторонних. Кроме того, с помощью данного оборудования можно автоматически фиксировать состояние здоровья школьников. Например, если ученик пришёл в школу с повышенной температурой, информация об этом сразу же поступит на пост охраны.

Глава «Ростеха» также добавил, что система распознавания лиц может применяться и для подтверждения личностей учащихся при проведении занятий в режиме онлайн, а также экзаменов, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ростех» планирует выпустить линейки защищённых мобильных устройств для корпоративного сегмента. Смартфоны и планшеты стоимостью до 60–90 тысяч рублей будут производиться на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.