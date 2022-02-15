В России введут «налог на Steam» в пользу патриотических видеоигр

Правительство рассматривает возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России: эти деньги будут направлены в фонд поддержки патриотических видеоигр, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Для этого для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр планируется ввести сбор в размере 5% от продаж в РФ, который обеспечит фонду до 10 млрд рублей поступлений в год.

Идея создать отдельный фонд поддержки разработчиков видеоигр вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утверждённый правительством в сентябре. В числе других инициатив по стимулированию российского игрового рынка значится в том числе льготное налогообложение для местных разработчиков.

Комментируя инициативу, создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров предположил, что введение дополнительного налога для игровых площадок не будет критичным. Однако не исключено, что игры, финансируемые фондом, будут представлять собой своего рода политическую агитку и будут игнорироваться пользователями и рынком в целом.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич предложил наделить игровые онлайн-площадки Steam, Origin, PlayStation и Xbox статусом аудиовизуальных сервисов. В будущем это позволит выдвинуть к ним требование по выполнению закона «о приземлении». Малькевич добавил, что формально эти площадки ничем не отличаются от условного Netflix, так как распространяют аудио- и видеоинформацию, а ряд игр в этих сервисах позволяют пользователям общаться друг с другом с помощью чатов, что позволяет приравнять их и к соцсетям.