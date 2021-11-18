В России впервые подешевел самый дорогой iPhone

Базовый iPhone 13 Pro Max подешевел более чем на 7% в российских магазинах. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж топовый гаджет стоил 110 тысяч рублей, сейчас его цена снизилась до 103 тысяч рублей.

Стоимость самого дорогого смартфона Apple впервые снизилась. Модель, имеющая 128 гигабайт встроенной памяти, доступна на рынке по цене 103 тысячи рублей. На старте продаж флагман был оценён в 110 тысяч рублей, — пишет издание.

Падение цены на iPhone произошло впервые за два месяца, она долгое время не менялась, хотя другие дорогие гаджеты со временем начинали терять в цене.

Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь она потихоньку начала снижаться, — отмечают эксперты издания.

Старт продаж смартфонов от Apple модификации iPhone 13 начался в России 13 сентября. Позже появилась информация о дефиците новых гаджетов, так как спрос на них почти на 80% превышает имеющееся в магазинах предложение.

Ранее сообщалось, что только за первую неделю продаж iPhone 13 Pro Max жители России потратили на новую модель почти 6 млрд рублей, что равно, например, годовому бюджету Великого Новгорода. Люди не боялись даже оформлять кредиты под баснословные проценты, чтобы приобрести последнюю модель гаджета.