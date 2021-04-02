В России создают космический буксир под названием БОРИС

Эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлёгкого класса создали специалисты Воронежского государственного технического университета. Он получил название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников), рассказывает РИА Новости.
Масса буксира
Использование разгонных блоков, представляющих из себя аналоги буксиров, широко распространено в РФ. Так, блок «Фрегат», использующийся в составе ракеты «Союз», 22 марта развёз по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта — ещё 36 аппаратов, об этом писал NEWS.ru.