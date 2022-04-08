В России создали сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»
Российские разработчики создали сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:45, 10 апреля 2022
Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Разработчики программного обеспечения из Juice Development создали сервис, который поможет российским блогерам уйти из YouTube. Благодаря сервису можно легко перенести канал из видеохостинга в соцсеть «ВКонтакте», сообщает ТАСС.
Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу «ВКонтакте». Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе «ВКонтакте» или на личной странице, — цитирует агентство разработчиков.
Сервис Juice Development не позволяет третьим лицам переносить канал владельца, благодаря генерированию уникального кода.
Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отреагировал на блокировку в YouTube канала «Дума ТВ». Он заявил, что хостинг ведёт откровенно антироссийскую деятельность и к нему необходимо принять соответствующие меры. Причём, они должны быть такими, чтобы не помогли даже VPN.