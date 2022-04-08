В России создали сервис для переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»

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Последние действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона на территории России. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Таким образом он прокомментировал решение YouTube заблокировать на платформе канал «Дума ТВ».

YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор, — написал он в Telegram-канале. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг...