В России создали лекарство от рака? Какие перспективы, кому может помочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из университета Петра Великого заявили о создании нового лекарства, которое уменьшает рост метастазов в 10 раз. Какие еще лекарства против онкологических заболеваний разрабатываются в России, существует ли вакцина от рака и как США оставили без препаратов жителей РФ?

Какое лекарство от рака создали в Петербурге

Специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новые химические соединения, которые останавливают рост новообразований, сообщила «Газета.ru». Как показали исследования, которые проводились на животных, количество метастазов в легких у испытуемых снижалось в 10 раз по сравнению с контрольной группой. Новая разработка оказалась в 4 раза эффективнее наиболее распространенного противоопухолевого препарата «Паклитаксел» («Таксол» ).

«Разработанные соединения показали свою эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Помимо этого, открываются широкие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств в сочетании с низкой токсичностью лекарственных агентов по отношению к здоровым клеткам и тканям», — рассказал заведующий лабораторий СПбПУ Александр Тимин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие разработки против рака ведутся в России

«Вести-Новосибирск» показали сюжет о ученых из Новосибирска, разработки которых могут со временем помочь в создании терапии, эффективной для лечения различных видов онкологических заболеваний.

Как объяснили в Новосибирском институте органической химии имени Ворожцова, они создают ферменты, которые позволят отключать процесс восстановления ДНК в раковых клетках.

«Клетки активно борются с последствиями лекарственной терапии. Она может проводиться с участием агентов, которые повреждают ДНК опухолевых клеток, от чего они должны погибать. Но за счет того, что у них много ферментов, исправляющих повреждения, они справляются с этим и продолжают размножаться», ─ пояснила научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Любовь Канажевская.

Кроме того, разработки в области моделирования ферментов позволят подстраивать действие препаратов под человека.

Существует ли вакцина от рака

О том, что ученые в России вплотную подошли к созданию вакцины от онкологических заболеваний, президент Владимир Путин рассказал во вступительной речи на Форуме будущих технологий.

Накануне в эфире ОСН президент Ассоциации онкологов Северо-Запада профессор Алексей Беляев рассказал, что под «вакцинами против рака» обычно понимаются препараты против вирусов, способных вызывать онкологию. Например, против вируса папилломы человека, который способен вызывать рак шейки матки. В то же время разработки вакцин против раковых опухолей необходимо продолжать.

«У человека с рождения заложены механизмы подавления опухолевых клеток, которые постоянно возникают даже в молодом возрасте, и организм успешно с этим справляется. Когда этот механизм сбивается и организм перестает обнаруживать и уничтожать опухолевые клетки, болезнь прогрессирует, при этом резервы у иммунитета большие. В этот момент на помощь приходят механизмы вакцины, которые возвращают возможность иммунитета бороться с этими опухолевыми клетками», — объяснил Алексей Беляев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2008 году в России была одобрена к использованию вакцина от рака почек «Онкофаг», которую производила американская компания Antigenics Inc. В России она была одобрена ранее, чем в США или Европе.

Как сообщает сайт Med.Tour, разработаны несколько видов вакцин, которые не предотвращают возникновение раковых заболеваний, а уничтожают уже возникшие раковые клетки. Противоопухолевые аутовакцины являются индивидуальными и создаются на основе антигенов из опухолей, которые обрабатываются с помощью специальной культуры сенной палочки. Такие вакцины заставляют иммунную систему атаковать рак. Разработаны вакцины для борьбы с опухолями головного мозга, рака легких, рака яичников, рака желудка, рака мочевого пузыря, рака простаты и рака молочной железы.

Какая компания из США хочет оставить тюменцев без лекарств от рака

20 февраля Ura.ru сообщило, что американская компания Agouron Pharmaceuticals, которая входит в концерт Pfizer, судится с департаментом здравоохранения Тюменской области. Компания попыталась остановить закупку препарата для лечения рака почек «Акситиниб».

Тюменский депздрав заключил контракт на поставку «Акситиниба» с компанией ООО «Медицинские средства защиты». Американцы требуют запретить продавать в России лекарство «Акситиниб», потому что оно является воспроизведенным препаратом «Инлита». Права на него принадлежат Agouron Pharmaceuticals, и компания из США на основе сходства препаратов требует арестовать все имеющиеся у российской компании препарата от рака.

Арбитражный суд Тюменской области отказал американской компании. Аналогичные судебные иски представители США подали в Ростовской и Ивановской областях.

Читайте также:

Врачи в США впервые пересадили глаз: что известно об уникальной операции

Путин призвал прекратить бардак в медицине. Когда врачам повысят зарплаты?

Децл, Фриске, Галкин: составлен список звезд, которые не дожили до 50 лет