В России создадут аналог веб-сервиса GitHub

В России создадут репозиторий для хранения софта, который смогут свободно использовать все желающие, подобно популярному сервису GitHub. В первую очередь в нём разместят программы, созданные на бюджетные средства. Как пишет РБК, это станет первым шагом к обретению цифровой независимости пользователей от иностранных компьютерных программ.

Эксперимент по предоставлению под открытой лицензией компьютерных программ, права на которые принадлежат России, планируется провести с 1 мая этого года по 30 апреля 2024 года. В его рамках будет создан национальный репозиторий, доступ к которому должны иметь физические и юридические лица «без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам». Среди участников эксперимента значатся Минцифры, МВД, Росреестр, Пенсионный фонд и другие госорганы и организации.

По словам советника главы Минцифры Сергея Сергиенко, репозиторий должен стать российским аналогом GitHub, который является крупнейшим в мире веб-сервисом для совместной разработки и хостинга ИТ-проектов. Это может быть интересно госорганизациям при обеспечении перевода госуслуг в электронный вид и поддержки онлайн-взаимодействия, а также коммерческим компаниям, которые захотят работать с территориально распределённым массивом данных как с единым целым. Гендиректор компании «Линагора Рус» Диана Потокина также полагает, что софт, созданный госсектором, может быть интересен бизнесу.

Это может быть что угодно, от процесса аутентификации в продукте, электронных подписей до использования баз данных, — пояснила она.

Напомним, в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.