https://static.news.ru/photo/19af3bd4-cbc4-11ea-a20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Специалисты IT-компании IT-Rev из города Пермь в России разработали приложение для соблюдения социальной дистанции.

Приложение действует как радар, оно оповещает, когда владелец смартфона приближается к другим людям на расстояние менее двух метров.

В случае контакта с человеком в радиусе до двух метров встроенный счётчик фиксирует ситуацию. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта, — привели сообщение компании в ПРАЙМ.

Как пояснил основатель компании Антон Данюшин, специалисты IT-Rev не нашли подобного приложения, поэтому решили создать собственное. Он добавил, что приложение будет обновляться и дополняться новыми функциями. Например, в планах сделать карту контактов и функцию с информацией о членах семьи пользователя, а также возможностью связи с ними.

Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь разработала регламент по отслеживанию больных коронавирусной инфекцией. Данные о номере мобильного телефона будут предоставляться Минздравом. Специальные алгоритмы будут составлять список людей, с которыми заболевший последние две недели постоянно общался по мобильной связи, а также граждан, которые находились в том же месте, что и больной. Эти данные будут выявляться по геопозиции и информации от операторов.