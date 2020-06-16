В России работают над созданием гражданского сверхзвукового самолёта

https://static.news.ru/photo/a2d361c4-afcc-11ea-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» разработает до конца 2021 года концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолёта.

Сумма контракта, заключённого в июне между предприятием и Минпромторгом, на 2020 год составляет 213 млн рублей, на 2021 год — 504,7 млн рублей.

До середины декабря 2021 года будут подготовлены предложения по предварительному облику и размерности сверхзвукового самолёта, перечень критических для его создания технологий, в том числе по способам снижения шума и повышения топливной эффективности. Также специалисты оценят стоимость производства и эксплуатации сверхзвукового самолёта, проведут анализ его рыночных перспектив.

Соисполнителем по разработке технологий и предложений по облику лайнера станет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, а предложения по силовой установке самолёта разработает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Методикой оценки конкурентоспособности и экономической эффективности займётся Межотраслевой аналитический центр.

Россия, как и другие страны, планирует создать сначала сверхзвуковой самолёт с ограниченным числом пассажиров и скоростью до 1,6-1,8 max, а затем перейти к разработке более быстрых машин на 30-50 пассажиров и скоростью до 2 max, уточняет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, демонстрационная модель сверхзвукового пассажирского самолёта для бизнес-авиации совместного российско-арабского производства может появиться уже в 2023 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Сам лайнер может быть выпущен в 2027 году. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн. Интерес к инвестициям в проект выразили Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам российского министра, Эмираты как раз и являются потенциальным рынком для нового самолёта

Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало заявил, что уже сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. Создать его на базе стратегического ракетоносца Ту-160 предложил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Ранее американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Венчурный фонд Khosla Ventures стал её первым финансовым партнёром. В компании сообщили о том, что им удалось обеспечить «дополнительное участие со стороны частных инвесторов». Hermeus намерена построить самолёт, который сможет развивать скорость до 6,2 тысячи км/ч. Это позволит сократить время трансатлантического перелёта из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора. В состав руководства фирмы входят инженеры и предприниматели, ранее работавшие в НАСА, SpaceX и Blue Origin, а также в корпорациях военно-промышленного комплекса США, в том числе Lockheed Martin.