https://static.news.ru/photo/56c37b06-5a00-11ea-9626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) заявил о начале разработки лётного демонстратора первой в России многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ».

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда, в рамках проекта в течение четырёх лет планируется разработать дозвуковые демонстраторы, на которых будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полёта, а на гиперзвуковых — гиперзвуковые режимы. Итогом должно стать создание полнофункционального демонстратора с ракетным двигателем, выполняющего весь цикл полёта — от старта и выхода на необходимую высоту до возвращения с посадкой.

Ранее NEWS.ru писал, что демонстрационный образец будет создан на средства Фонда перспективных исследований, а затем проект будет включён в Федеральную космическую программу.