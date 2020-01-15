https://static.news.ru/photo/2c8b914a-3776-11ea-9211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избавиться от телефонных мошенников, навязчивой рекламы и телефонного терроризма может помочь цифровой отпечаток звонка. Цифровой сертификат с системой шифрования может присваиваться каждому звонку операторами связи, считают в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Соответствующее предложение организация направила на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Идея о цифровом отпечатке звонка, сказано в письме, разработана с учётом роста числа звонков от мошенников — компаний и частных лиц, которые под различными предлогами требуют у граждан конфиденциальную информацию, передаёт RT.

Идея технологического решения заключается в том, что если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, то оператор связи поймёт, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать вызов. Процедура верификации должна происходить следующим образом: оператор связи звонящего и того, кому поступает звонок, проверяют данные о вызове, и если информация о звонящем признана действительной, между абонентами устанавливается соединение.

Аналоги подобных решений уже разрабатывают за рубежом, уточняется в обращении.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство просвещения одобрило идею Общественной палаты включить в школьную программу уроки по киберзащите. В ведомстве сообщили, что занимаются разработкой курса, который позволит подросткам распознавать информационные риски и угрозы.