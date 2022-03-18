В России появится новая система блокировки спама

Во втором квартале 2022 года в России появится общая система блокировки спам-звонков и SMS-сообщений. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщают "Известия". Система появится в ответ на новый вид спам-звонков из-за рубежа. В ФАС отмечают, что для более эффективной работы необходимо тесное взаимдействие с операторами сотовой связи.
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Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис, - рассказала заместитель руководителя ФАС Карина Таукенова.
Ранее сообщалось, что новый вид звонков и СМС от злоумышленников из-за границы фиксируют российские операторы сотовой связи. Они представляют собой записи с призывами или просьбой помочь родственникам.
В свою очередь, эксперт по кибербезопасности ESET и экс-полицейский Джейк Мур посоветовал чаще оглядываться, поскольку мошенники нередко крадут личные данные россиян, просто подсматривая пароли и другую важную информацию через плечо. Он считает, что панель уведомлений на смартфоне — это лёгкая добыча для аферистов, сидящих позади своих жертв.