В России появится больше частот для Wi-Fi «Известия»: в России выделят дополнительные частоты под Wi-Fi для борьбы с радиопомехами

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о разрешении в России беспроводного доступа в сеть, работающего на частотах 6 ГГц. Об этом сообщают «Известия». По их данным, подобное решение нацелено на борьбу с радиопомехами, которые создают гаджеты.

По информации издания, вопрос о добавлении полосы 5925–6425 МГц обсудят на заседании ГКРЧ в конце декабря. Новый стандарт Wi-Fi будет использоваться только в закрытых помещениях, включая жилые дома и офисные здания.

Устройства подключаются к Bluetooth в диапазоне 2,4 ГГц. Некоторые Wi-Fi-устройства тоже выходят в сеть в диапазоне 2,4 ГГц, поэтому, если гаджет поддерживает стандарт 6Е, он сможет работать в новом диапазоне и пересечения с Bluetooth-устройствами не будет, — рассказали в Минцифры.

Предполагается, что новый стандарт даст более быстрый и стабильный доступ в интернет и сведет к минимуму задержку передачи информации. В «Ростелекоме» отметили, что внедрение Wi-Fi 6Е даст возможность развивать цифровые сервисы для промышленности, соответствующие возможностям 5G.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев заявил, что не стать объектом шпионажа можно, если при установке мобильного приложения ограничить его доступ к конфиденциальным данным. Нежелательные разрешения убираются в настройках смартфона, отметил он.