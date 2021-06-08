https://static.news.ru/photo/e29c3772-c830-11eb-acd4-96000091f725_660.jpg Фото: БФК-Проект

В России построят первый корабль-невидимку. Корвет «Меркурий» создадут по всем технологиям «стелс», пишет РИА Новости.

Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции, — сказали источники агентства.

Уточняется, что по предварительным данным, корвет будет отражать сигнал как небольшая лодка. При этом его построят из различных композиционных материалов таким образом, что корабль будет иметь небольшое количество выступающих деталей, а также будут заделаны все возможные щели. Также для его постройки применят специальные краски.

В настоящее время корпус «Меркурия» уже достроен, а надстройки корабля находятся на стадии достройки.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов заявил, что российские инженеры используют все современные наработки по уменьшению радиолокационной заметности при создании боевых кораблей для ВМФ, однако в условиях глобального спутникового наблюдения стелс-технологии уже не дают значительного преимущества перед потенциальным противником.