В России нашли способ выявлять коронавирус за минуту

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Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» создала алгоритм, который в течение минуты может по звуку определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией.

Наличие COVID-19 определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трёх звуковых моделей — голоса, дыхания и кашля, — цитирует РИА Новости специалистов лаборатории.

Отмечается, что звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах. Затем их анализирует нейронная сеть, которую учили на более чем трёх тысячах образцах звуков дыхания и кашля, собранных с пациентов в клиниках РФ.

В «Сбере» отметили, что новая методика выявления коронавируса, конечно, не может достичь точности биологического ПЦР-теста. Кроме того, она не является медицинским диагностическим инструментом. Это, скорее всего, персональный ежедневный чекер.

В ближайшее время «Сбер» намерен создать специальное приложение с данным алгоритмом, которое станет доступно в App Store и Google Play.

Ранее учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики COVID-19 обычные глюкометры. Отмечается, что в ходе клинических испытаний метода глюкометр выявлял инфекцию в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.

Метод заключается в том, что глюкометр определяет такой уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией белка вируса в слюне человека. У здоровых людей этот уровень нулевой. Для того чтобы сделать прибор чувствительным к патогену, в США разработан молекулярный комплекс, состоящий из специфичного аптамера (молекулы, пространственно комплементарной к мишени, — например гликопротеину шипа коронавируса), способного связывать вирусный белок, который соединен с магнитной частицей. Этот же аптамер соединяется с другой молекулой, включающей фермент инвертазу (вещество, которое может преобразовывать обычный «бытовой» сахар в глюкозу), писал NEWS.ru.