В России нашли основной источник кибератак

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Основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Основной источник кибератак в РФ находится вне её территории. Такие данные подтверждаются данными зарубежных компаний в сфере информационной безопасности, — цитирует ТАСС Мурашова.

Выступая на Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021», специалист уточнил, что в прошлом году удалось нейтрализовать работу более 67 тысяч вредоносных ресурсов за рубежом, с которых осуществлялись компьютерные атаки на информационно-телекоммуникационные системы РФ. Кроме того, по запросам иностранных партнёров было прекращено функционирование более 65 тысяч вредоносных ресурсов в России.

Как писал NEWS.ru, масштабная кибератака на американские государственные учреждения в декабре, «вероятно», была организована Россией с целью получения разведывательных данных, сказано в сообщении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящего в структуру Министерства внутренней безопасности. Вместе с тем в сообщении ведомств отмечается, что расследование декабрьских кибератак ещё продолжается. Власти США также оценивают последствия атак для того, чтобы подготовить ответ на эти действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения США в причастности России к хакерской атаке на федеральные ведомства страны бездоказательны и могут быть попыткой помешать избранному президенту Джо Байдену наладить отношения с российской стороной.