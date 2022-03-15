В России начались сбои у веб-версии WhatsApp

В некоторых регионах России перестала работать веб-версия мессенджера WhatsApp, сообщает «ФедералПресс». Так, на проблемы в работе сервиса пожаловались жители Екатеринбурга и Перми.

Утром 15 марта перестал открываться WhatsApp с компьютера. При попытке загрузить страницу web.whatsapp.com, появляется сообщение, что не получается получить доступ к сайту. Мобильная версия пока работает, — рассказала одна из читательниц издания.

WhatsApp является продуктом компании Meta, которую Генеральная прокуратура России намерена признать экстремистской организацией. Ведомство направило в суд соответствующее заявление и потребовало запретить деятельность Meta в России.

При этом WhatsApp эти меры коснуться не должны, сообщал источник в правоохранительных органах. Он объяснил, что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации.

В полночь 14 марта Роскомнадзор официально внёс в реестр запрещённых сайтов Instagram, также принадлежащий Meta. Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что это решение снижает уровень обмена мнениями и «выводит страну на уровень XIX века». Он выразил надежду, что и сам Instagram, и заблокированный Facebook продолжат работу в России.