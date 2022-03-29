В России начали тестировать отечественный аналог Instagram

В России началось тестирование отечественного аналога Instagram (деятельность в России запрещена). В бета-версии нового приложении Now за семь часов зарегистрировались уже десять тысяч пользователей, сообщается в официальном Telegram-канале соцсети. Приложение разработал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин.

В Now за 7 часов зарегистрировалось более 10 000 пользователей. В пике было 2 000 запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за тёплые слова и поддержку, — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся работа над выходом из бета-версии и полноценным релизом в App Store и Google Play. По словам разработчиков, это приложение позволит делиться фотографиями с друзьями и близкими, а также найти клиентов для бизнеса.

Ранее появилась информация, что с 28 марта в России будет запущен российский аналог Instagram (деятельность в России запрещена). Разработкой соцсети занимались предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, «Россграм» — это «абсолютный, стопроцентный фейк». Эксперт отметил, что один из создателей «Россграма» — маркетолог, а другой — пиарщик, и их обоих «в глаза никто не видел».

Позднее тем, кто решил поучаствовать в тестировании «Россграма», начали приходить письма с вредоносным ПО.