В России могут смягчить экологические требования к автомобилям

Правительство РФ готовится смягчить экологические требования к автомобильному транспорту. Для этого разрабатывается временное снижение требований технического регламента по выбросам для поддержания загрузки производств. Об этом стало известно газете «Коммерсант» из осведомлённых источников и материалов «пакета антикризисных мер».

Правительство готовится смягчить экологические требования к автотранспорту <...>. Правительство разрабатывает временное снижение требований техрегламента по выбросам для поддержания загрузки производств, — сообщает издание.

Отмечается, что российский автопром в первую очередь столкнулся с проблемой выпуска грузовой техники классов «Евро-5» и выше. В сегменте грузовиков разработка техрегламента может затянуться, кроме того, КамАЗ серьёзно зависим от иностранных комплектующих даже по единственной выпускаемой в настоящее время старой линейке. Процесс замещения может затянуться на год.

Издание сообщает, что правительство РФ намерено «приостановить некоторые требования» технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств» касаемо выбросов. В пакете антикризисных мер, в частности, говорится, что ответственными здесь назначены Минпромторг и Росстандарт, изменения должны быть внесены в ЕЭК до 15 марта. При этом «Коммерсанту» стало известно, что министерство ещё не разработало проект документа.

Текущий технический регламент предполагает, что все выпускаемые в России на рынок автомобили должны соответствовать нормам «Евро-5» и выше. Однако грузовики КамАЗ и «Урал» такого уровня смогут производиться только до конца апреля. Примерно такая же ситуация и в сегменте легкового транспорта.

Ранее экономист Василий Колташов назвал слабые сферы российского импортозамещения. Ими оказались оказались авто- и авиастроение, а также электроника. Напротив, в продовольственной сфере удалось заменить импортные продукты весьма успешно, считает он.

В свою очередь, интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он. Теперь она становится «третьеразрядной страной в мире технологий», считает Клименко.