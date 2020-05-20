В России к пациентам с коронавирусом отправят врачей-роботов

В лечении пациентов с коронавирусной инфекцией планируют задействовать нового телемедицинского робота, разработка которого завершилась недавно. Прототип был создан в лаборатории робототехники Сбербанка, сообщил зампредседателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
По его словам, новинку предполагается использовать в палатах интенсивной терапии. Практические испытания начнутся в ближайшее время,
Помимо этого, в апреле было объявлено о создании робота-дезинфектора, который может быть использован в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях образования, офисах, магазинах, на объектах транспортной инфраструктуры и в других общественных местах.
По словам Кузнецова, у разработчиков есть и другие идеи, но они пока не выходят за стены лаборатории.
Ранее в Сингапуре, как писал NEWS.ru, на патрулирование одного из парков вышел четвероногий робот. Он призывает посетителей соблюдать социальную дистанцию в связи с действующими в стране ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
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