В России грозят заблокировать все VPN-сервисы: реально ли сделать это Сенатор Шейкин: РКН сможет блокировать все VPN-сервисы c 1 марта 2024 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор планирует издать приказ, в рамках которого с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к запрещенным ресурсам, сообщил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ Артем Шейкин. Удастся ли это сделать?

Что известно о блокировке VPN-сервисов в РФ

Блокировка, предположительно, будет распространяться на все VPN-сервисы в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore. Речь идет о тех сервисах, которые позволяют пользователям получать доступ к запрещенным на территории России ресурсам.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал сенатор.

Артем Шейкин сообщил, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru)», — заключил он.

Как IT-эксперт отреагировал на полную блокировку VPN-сервисов

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru объяснил, что полностью заблокировать VPN в России невозможно из-за того, что это не отдельное приложение, а технология. Таким образом, в случае принятия закона запрет будет распространяться на определенные программы для смартфонов.

«Технологию заблокировать невозможно, отдельные VPN-клиенты — да. Но лишь малую часть. Это борьба с ветряными мельницами. Эти приложения можно плодить по десять, по 100 штук в день», — заметил IT-эксперт.

Геллер также обратил внимание на отсутствие в России государственной альтернативы VPN, о которой «много говорили».

Что известно о блокировке сайтов с информацией о VPN

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в сентябре текущего года решило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, где находится информация о том, как получить доступ к запрещенным на территории России ресурсам.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что инициатива не подразумевает полного запрета на использование VPN в России.

Также отмечалось, что привлекать пользователей к ответственности за использование VPN-приложений не планируется.

IT-эксперт Павел Мясоедов сообщил NEWS.ru, что Роскомнадзору для массовой блокировки ресурсов с информацией о VPN-сервисах потребуется дополнительный инструментарий и люди, которые будут работать с ним.

«Полномочия есть, но найти те сайты, в которых рассказывается о блокировке, — это отдельное упражнение. Чтобы их все найти, нужно создать поисковик или использовать текущий, который настроен либо на один контент, либо на другой», — отметил эксперт.

Блокировку ресурсов, которые описывают способы получения доступа к уже заблокированным сайтам, в июле разрешил президент России Владимир Путин. В случае если Минцифры и РКН примут соответствующие акты, сайты начнут попадать в реестр доменов с запрещенной информацией с марта 2024 года.

Читайте также:

Что известно об отключении WhatsApp на Android: сроки, кого коснется

Как защитить личные данные в интернете: лучшие пароли, советы экспертов

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»: зачем нужна, как подключить