В Роспатенте назвали самые необычные изобретения года

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Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал о самых уникальных изобретениях, которые были запатентованы в 2020 году.

Самой необычной, по мнению Ивлиева, стала разработанная в Новосибирском государственном университете технология оценки психоэмоционального состояния человека по анализу звукового сигнала. С помощью этого устройства специалисты смогут определять тревогу или депрессию по голосу.

Он также назвал запатентованную Сеченовским университетом систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. Как отмечают авторы изобретения, система позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях.

Кроме того, глава ведомства отметил интересную разработку Сбербанка — так называемых голосовых помощников, которые способны по мимике определять артикуляцию и воспроизводить звуки. Ивлиев выделил и команду разработчиков ABBYY, создавшую программу для повышения качества и скорости обработки цифровых документов, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта. Создаваемая РТИ система будет использовать данные из электронных СМИ и других источников информации.