В Роскомнадзоре заявили, что не имеют отношения к сбою в работе WhatsApp

Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями соцсетей Facebook и Instagram, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Там отметили, что перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах: в аналогичной ситуации в начале октября 2021 года ответственность за сбои взяла на себя сама компания Meta.

Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, — говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщили о массовом сбое в работе мессенджера WhatsApp. Как свидетельствуют данные портала Downdetector.ru, по состоянию на 12:00 было зарегистрировано 138 случаев сбоев. 64% пользователей заявили о проблемах с подключением сервера, 24% — о проблемах с отправкой сообщений, 12% — о проблемах в работе приложения.

До этого на проблемы в работе сервиса пожаловались жители Екатеринбурга и Перми, а также ряда других регионов России. По их словам, у них перестала работать веб-версия мессенджера: сообщается, что при попытке загрузить страницу появляется сообщение о невозможности получить доступ к сайту, тогда как мобильная версия ещё работает.

WhatsApp является продуктом компании Meta, которую Генеральная прокуратура России намерена признать экстремистской организацией. Ведомство направило в суд соответствующее заявление и потребовало запретить деятельность Meta в России: судебное заседание по этому делу назначено на 21 марта. При этом WhatsApp эти меры коснуться не должны, так как мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации.