В Роскомнадзоре рассказали о блокировке зарубежных ресурсов после 1 января

Роскомнадзор не будет сразу принимать меры против зарубежных IT-компаний, которые не успеют открыть представительства в России к 1 января 2022 года, но «задумается» об их применении. При этом сами компании заявляют, что заинтересованы в работе с российской аудиторией, заявил в интервью «Интерфаксу» замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Надеемся, что до 1 января они всё же смогут открыть свои представительства или филиалы либо учредить российские юридические лица, — заявил Субботин.

По его словам, закон подробно описывает все требования к компаниям и ключевым требованием в этом смысле остаётся неукоснительное соблюдение российского законодательства, о котором пока что говорить не приходится. Решающим же фактором при принятии каких-либо мер станет наличие либо отсутствие диалога с той или иной компанией.

Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают, — подчеркнул чиновник.

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список из 13 иностранных IT-компаний, которые должны до 1 января 2022 года открыть представительства на территории России. В перечень попали Apple, Google, Meta и другие гиганты.

Все эти компании должны открыть в России филиал, разместить на сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте один из рекомендуемых российскими властями счётчиков («Спутник / Аналитика», «Яндекс.Метрика», «Рейтинг@mail.ru», «Рамблер/Топ-100», Mediascope, Liveinternet, HotLog, AppMetrica, WEB-Index Mobile, MyTracker). Кроме того, они должны ограничивать доступ россиян к информации, которую власти РФ считают нарушающей закон. Если они не выполнят требование, их сайтам в России может грозить блокировка.