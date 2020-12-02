В Роскомнадзоре подготовили реестр аудиовизуальных сервисов

https://static.news.ru/photo/98d61602-34cf-11eb-99f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реестр аудиовизуальных сервисов с посещаемостью свыше 100 тысяч пользователей в сутки подготовили в Роскомнадзоре, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Владельцы аудиовизуальных сервисов, включённых в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ), — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

В частности, в реестр включены такие сервисы, как ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink и «Амедиатека».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор обратился к российским IT-компаниям с просьбой о создании аналогичной YouTube интернет-площадки, где российские СМИ смогли бы вести свои каналы.

Такое заявление ведомство сделало на фоне обвинений в адрес принадлежащего Google сервиса по продвижению видео в систематической цензуре каналов российских СМИ.