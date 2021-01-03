В Роскачестве рассказали, кому следует бояться утечки личных данных

https://static.news.ru/photo/ab79c5bc-4e18-11eb-80b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что в I квартале 2020 года количество кибератак в мире выросло почти на четверть. По его словам, логины и пароли составили половину всех украденных персональных данных.

Мошенники охотятся не за личной, а именно за платёжной информацией или паролями, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Они используют для этих целей фишинговые компании, методы социальной инженерии и широкий набор вредоносных программ, например кейлоггеры, которые записывают и передают пароли, программы удалённого доступа, позволяющие хакеру управлять устройством, — пояснил Куканов.

По его мнению, уменьшить риск утечки данных можно, если не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом, что исключит заражение гаджета вирусом, на который делают ставку злоумышленники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что половина жителей РФ не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы (ЕБС) для пользователей финансовых услуг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого аналитическим центром НАФИ. Как считают эксперты в области цифровых технологий, опасения россиян отчасти обоснованны, поскольку ранее имели место случаи утечек конфиденциальной информации.