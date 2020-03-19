https://static.news.ru/photo/8dcddeb6-69f5-11ea-84e4-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pixabay

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как обезопасить себя от мошенников во время вынужденной работы в удалённом режиме.

Во время пандемии коронавируса увеличились кибератаки на компьютеры, роутеры, видеокамеры и различные незащищённые домашние сети сотрудников компаний. Наибольшему риску подвергаются работники финансовых учреждений, IT-компаний и телеком-операторов. Мошенники будут пытаться украсть денежные средства или персональные данные.

Эксперты напоминают, что установка антивирусной программы уже не является достаточной защитой данных. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы обмануть людей. Они посылают фишинговые рассылки на злободневные темы, могут атаковать маршрутизаторы или видеокамеры, а также выйти на связь с потенциальной жертвой напрямую.

В Роскачестве подчёркивают, что следует не открывать подозрительные письма в электронной почте, а также не переходить по неизвестным ссылкам. Нужно с осторожностью пересылать какие-либо файлы, возможно, их просит отправить не коллега, а мошенник.

Важно использовать для работы только рабочую почту. С особой осторожностью нужно подходить к письмам, которые присылают не с доменов, принадлежащих вашей организации.

Эксперты напоминают, что нужно использовать сеть Wi-Fi c максимальным уровнем шифрования и сложным паролем. Для совместной работы с документами правильно воспользоваться корпоративными облачными сервисами.

Также рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам в СМС-сообщениях и социальных сетях, использовать различные пароли на разных интернет-ресурсах и устанавливать программы только из официальных источников, сообщили в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей перевести сотрудников на «удалёнку».