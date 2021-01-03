Специалисты в Роскачестве объяснили, чем опасна беспроводная зарядка

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Опасность беспроводных зарядок для электронных гаджетов в большинстве случаев преувеличена. Электромагнитное поле не портит микросхемы, а излучение не вредит здоровью. Тем не менее доля правды в предубеждениях всё же есть: такой способ заряжать устройство быстрее изнашивает аккумулятор, рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей ёмкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке, — цитирует эксперта ПРАЙМ.

Согласно наблюдениям, на проводной зарядке аккумулятор теряет 20% ёмкости в среднем за 24 месяца, а на беспроводной — за 18. Кроме того, зарядка «по воздуху» подпитывает смартфон энергией значительно медленнее, чем привычный провод.

Насибулина не рекомендовала заряжать смартфон, совмещая оба типа зарядки одновременно, так как есть риск перегрева аккумулятора.

Кроме того, несмотря на безвредность генерируемого электромагнитного поля для здоровья, она посоветовала предварительно проконсультироваться со специалистом людям с кардиостимуляторами.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году производители смартфонов станут увеличивать длительность работы аккумуляторов, быстродействие процессоров и улучшать работу экранов, а также снабжать телефон новыми функциями.