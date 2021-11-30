В РФ заработал бесплатный «социальный интернет»

Закон о «бесплатном интернете» вступил в силу в России 1 декабря. Теперь доступ к некоторым социально значимым сайтам не ограничивается провайдерами даже при нулевом балансе счёта, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что в список доступных сайтов включён 371 ресурс, в том числе портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, ряд социальных сетей и некоторые интернет-магазины.

Список утверждало правительство. Сайты, к которым пользователи Интернета получат доступ в любых условиях, должны контролироваться или быть созданными гражданами России, работающими на территории страны. Также они должны размещаться в зонах «.ru, .рф, .su или .дети».

С декабря начнётся блокировка без решения суда отечественных сайтов, созданных финансовыми мошенниками. Ограничения коснутся сайтов, которые имитируют официальные сайты банков и финансовых организаций или предлагают участие в финансовых пирамидах. Под запретом окажутся и ресурсы, предоставляющие незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

Ранее стало известно, что мобильные операторы отключили опцию безлимитного Интернета для новых абонентов. Безлимитным Интернетом пользуются около 30% клиентов, но для сотовых операторов это невыгодно, так как некоторые пользователи расходуют слишком много трафика. Операторы отмечают, что запрет на подключение безлимитного Интернета не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.