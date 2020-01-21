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Технический комитет «Кибер-физические системы» совместно с Ростелекомом представили для публичного обсуждения серию предварительных национальных стандартов для сферы интернета вещей. После утверждения документы планируется внести в Росстандарт.

Разработаны первые редакции девяти предварительных национальных стандартов в области сенсорных сетей, интернета вещей и промышленного интернета вещей, — говорится в сообщении комитета.

Стандарты устанавливают общие положения, типовую архитектуру интернета вещей, а также определяют требования к функциональной совместимости систем, обеспечивающих обмен и обработку информации. Замечания и предложения по проектам принимаются до 31 марта.

Как писал NEWS.ru, специалисты отмечают развитие и повсеместное внедрение машинного обучения, которое становится одним из ключевых технологических достижений современности. Ещё одним трендом 2020 года станет создание умных зданий и целых умных городов. Более чем в 80% новых построек используются элементы интернета вещей. В 2020 году компаниям придётся адаптироваться к цифровизации бизнеса и повсеместному использованию мобильных устройств. Кроме того, во всём мире продолжится совершенствование законодательства, регулирующего порядок работы с персональной информацией.