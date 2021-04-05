В РФ стартовал эксперимент по входу в соцсети через портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/b79479c2-9671-11eb-a02e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал «Госуслуги» начался в России. Он должен продлиться до 1 июля 2022 года.

Россияне с аккаунтом на «Госуслугах» смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на других площадках, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в Минцифры называют такой способ входа в соцсети более удобным и безопасным при дистанционном общении между юзерами и бизнесом. Причём персональные данные передаваться не будут.

Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала госуслуг, — пояснили в ведомстве.

Также планируется предоставление госуслуг на коммерческих платформах. Это позволит россиянам пользоваться госуслугами там, где им удобно, например из социальной сети или банковского приложения на смартфоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая версия портала госуслуг заработала в России в тестовом режиме, старую версию планируется закрыть в III квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он пояснил, что сайт претерпел серьёзную техническую модернизацию, изменил архитектуру, а также принцип взаимодействия с пользователями.