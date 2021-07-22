В РФ вырос спрос на сотовые телефоны с кнопками

Продажи старых моделей сотовых телефонов с кнопками в первом полугодии 2021 года выросли в России на 6,7%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сети «Связной».

За первые шесть месяцев года сеть продала 3,1 млн кнопочных телефонов. В денежном выражении объёмы продаж выросли ещё сильнее — на 18,8% — и составили 4,5 млрд рублей. Сама по себе средняя стоимость устройств выросла на 11% до 1450 рублей.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» рост популярности оценили в 26%, а рост в денежном выражении — в 35%.

Price.ru зафиксировал рост продаж кнопочных телефонов на 44%.

Самыми популярными брендами стали телефоны от Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile. Эксперты полагают, что рост спроса можно объяснить начавшимся дачным сезоном и увеличением потока трудовых мигрантов.

Кроме того, в «М.Видео — Эльдорадо» отмечают переход пожилых людей со стационарных телефонов на мобильные. При этом граждане выбирают привычную модель с кнопками. Кроме того, в ходе пандемии отправленные на удалёнку сотрудники использовали кнопочные телефоны как недорогое дополнительное средство связи.

Также кнопочные телефоны используют сотрудники закрытых предприятий, где запрещены смартфоны, и ответственные граждане, намеренные хранить в тайне собственные персональные данные.

Ранее эксперт назвал функции смартфона, о которых пользователи не подозревали.