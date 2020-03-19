Российские учёные изобрели дистанционный термометр, передающий данные на смартфон.
Об этом сообщила глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова. По её словам, термометр, выполненный в виде наклейки, позволяет измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно, что особенно актуально в связи со вспышкой коронавируса или в сезон ОРВИ и гриппа, — заявила Галямова.
В этом термометре нет ртути и он не токсичен. В России устройство будет представлено в сентябре 2020 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты создали «вирусный» календарь, по которому можно отслеживать распространение по миру коронавирусной инфекции. Исходя из данных этого календаря, Россия в настоящее время отстаёт от США на 1-2 недели. Об этом журналистам 18 марта сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
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