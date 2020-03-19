https://static.news.ru/photo/00010cc6-69c2-11ea-8dca-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные изобрели дистанционный термометр, передающий данные на смартфон.

Об этом сообщила глава инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова. По её словам, термометр, выполненный в виде наклейки, позволяет измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.

Новое устройство позволит родителям контролировать температуру ребенка дистанционно, что особенно актуально в связи со вспышкой коронавируса или в сезон ОРВИ и гриппа, — заявила Галямова.

В этом термометре нет ртути и он не токсичен. В России устройство будет представлено в сентябре 2020 года, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты создали «вирусный» календарь, по которому можно отслеживать распространение по миру коронавирусной инфекции. Исходя из данных этого календаря, Россия в настоящее время отстаёт от США на 1-2 недели. Об этом журналистам 18 марта сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.