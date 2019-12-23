https://static.news.ru/photo/6732d1a2-2545-11ea-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко предупредил россиян о возможной вечной блокировке сервисов «Яндекс.Видео» и YouTube. Такое решение может быть принято из-за закона о пиратстве.

Проблема возникла из-за публикации на сервисах пиратской версии книги «Задача трёх тел» писателя Лю Цысиня. Требование об обеспечительных мерах по ней в начале декабря 2019 года принял Мосгорсуд, однако, по данным некоторых СМИ, на «Яндекс.Видео» и YouTube до сих пор содержатся аудиоверсии произведения. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Рябыко подчеркнул, что собирается обратиться в суд и по других книгам. Это позволит ему настаивать на вечной блокировке названных сервисов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award («Бриллиантовая кнопка»). Представители компании отметили, что русскоязычный канал получил аналогичную награду ещё и в 2017 году.