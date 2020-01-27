Интернет-сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе популярного видеосервиса YouTube.
Пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервиса после 18:00 мск. Проблемы коснулись жителей США, Японии, Европы и Южной Америки. По данным Downdetector, в РФ жалобы поступают преимущественно из Москвы.
Около половины пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% — на проблемы с просмотром видео.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.
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