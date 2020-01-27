https://static.news.ru/photo/a2bc478a-4133-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/www.imago-images.de/Global Look Press

Интернет-сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе популярного видеосервиса YouTube.

Пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервиса после 18:00 мск. Проблемы коснулись жителей США, Японии, Европы и Южной Америки. По данным Downdetector, в РФ жалобы поступают преимущественно из Москвы.

Около половины пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% — на проблемы с просмотром видео.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.