В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Неполадки наблюдаются по всей России.

Сбои начались примерно в 17:00 по московскому времени. Большинство пользователей жалуются на трудности с загрузкой сайта (23%), а также на невозможность отправить или получить сообщения (23%), ещё 2% не могут зайти в свой аккаунт.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в работе различных интернет-сервисов, чаще других с проблемой сталкиваются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других крупных городов.

Ранее председатель Либертарианской партии Ярослав Конвей в соцсети рассказал о проблемах доступа к Telegram у семи пользователей: мессенджер заблокировал им аккаунты. Официальный аккаунт Telegram попросил прислать их номера телефонов, чтобы разобраться в ситуации.

26 января пользователи из России, Финляндии и Эстонии жаловались на сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp, сообщал NEWS.ru. Больше половины пользователей Instagram не могли обновить ленту новостей.