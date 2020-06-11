В работе интернет-сервисов «Сбербанка» произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/b68cdb20-ac05-11ea-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В четверг, 11 июня, произошёл сбой в работе онлайн-сервисов «Сбербанка». Об этом стало известно из обнародованных сведений сервиса, который отслеживает деятельность популярных ресурсов в Сети.

Отмечается, что на момент 19:05 мск по поводу сбоя было отправлено 619 жалоб. Спустя 15 минут их число снизилось до 351. Наибольшее число жалоб приходило от пользователей, живущих в западной и южной частях России. В частности, на неполадки в работе сервисов «Сбербанка» жаловались граждане из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и не только.

Наибольшее количество обращений было связано с невозможностью войти в систему. Также пользователи сообщали, что у них не получается осуществить перевод денег. Некоторые заявляли о возникновении обеих проблем, следует из сведений, предоставленных сервисом Downdetector .

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи Google по всему миру, включая Россию, сообщают о сбое в работе сервиса в среду, 10 июня. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.