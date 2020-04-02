В работе Instagram произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пользователи сервиса Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе социальной сети. Об этом сообщил сервис Downdetector.

Неполадки зафиксированы в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции. Трудности возникли также у жителей РФ, с жалобами обратилось большое число пользователей из Москвы.

52% пользователей Instagram сообщили о сложностях с загрузкой новостей, у 38% возникают трудности с публикацией историй, 9% пользователей жалуются на проблемы с размещением контента.

Как писал NEWS.ru, соцсеть «ВКонтакте» провела онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Зрители увидели постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» театра «Ленком» и «Москва. Дословно» театра им. Владимира Маяковского.