https://static.news.ru/photo/5b85f410-2243-11ea-a96e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в поисковой системе Google.

Большинство жалоб пришло из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака. В России с перебоями столкнулись в основном жители Москвы, сообщается на странице сервиса Downdetector.

В четверг утром, 19 декабря, также произошли сбои в видеохостинге YouTube и электронной почте Gmail.

По данным мониторинговой группы NetBlock, возникшие сбои были вызваны технической ошибкой.

Ранее News.ru писал, что новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google. Устройства лишатся доступа к Google Play Store и таким сервиса компании, как Gmail и YouTube.