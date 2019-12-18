Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в поисковой системе Google.
Большинство жалоб пришло из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака. В России с перебоями столкнулись в основном жители Москвы,
В четверг утром, 19 декабря, также произошли сбои в видеохостинге YouTube и электронной почте Gmail.
По данным мониторинговой группы NetBlock, возникшие сбои были вызваны технической ошибкой.
Ранее News.ru писал, что новые Android-смартфоны в Турции могут лишиться сервисов Google. Устройства лишатся доступа к Google Play Store и таким сервиса компании, как Gmail и YouTube.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен