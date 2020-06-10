В Подмосковье начали собирать первый опытный образец пассажирского Ил

https://static.news.ru/photo/b5c8bf7a-ab2d-11ea-befc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолёта Ил-114-300, который создаётся по серийным технологиям, приступили специалисты Объединённой авиастроительной корпорации. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха, куда входит ОАК.
Работы проходят в филиале АО РСК «МиГ» — на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина. Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта. Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения, — цитирует Ростех ТАСС.
В госкорпорации отметили, что очередной этап работ планируется начать в третьем квартале 2020 года.
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