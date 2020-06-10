В Подмосковье начали собирать первый опытный образец пассажирского Ил

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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил субсидировать госкомпаниям 50% расходов на разработку отечественных технологических решений. Об этом он заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр пояснил, что некоторые компании, являющиеся лидерами в своих отраслях, могут не вкладываться в новые технологические разработки без поддержки государства. Это связано с падением спроса. Мы предлагаем в рамках цифровой...