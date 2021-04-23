В Nvidia назвали решение проблем с новым обновлением Windows 10

https://static.news.ru/photo/f9a309d6-a419-11eb-b747-96000091f725_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Nvidia дала совет пользователям о том, как решить проблемы, возникшие при последнем обновлении Windows 10. Разработчик видеокарт порекомендовал геймерам удалить апдейт ОС.

Если вы наблюдаете снижение производительности в играх, проверьте, решает ли проблему откат обновления Windows 10 Update KB5000842, — написал представитель организации на форуме технической поддержки.

Обновление KB5001330, вышедшее в апреле, вызвало крупные проблемы у пользователей Windows 10. Ошибки возникли в первую очередь у геймеров, которые столкнулись со снижением производительности игр и нестабильностью частоты кадров. Кроме того, появились проблемы с установками патчей безопасности, а также бои в профилях пользователей.

При этом проблемы возникли на компьютерах не только с видеокартами от Nvidia, но и на другом «железе». Сама Microsoft пока не прокомментировала такое решение.

В декабре 2020 года новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК. После установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор.

Тогда пользователи тоже советовали удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10.