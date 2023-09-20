В Минцифры рассказали о судьбе YouTube и WhatsApp в России Шадаев: вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России на повестке не стоит

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос и блокировке в России WhatsApp и YouTube на повестке не стоит, заявил журналистам на Kazan Digital Week глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС. Таким образом, министр опроверг слухи о возможных проблемах с видеохостингом и мессенджером у российских пользователей.

Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит, — сказал Шадаев.

О том, что российские власти не собираются блокировать WhatsApp, Шадаев говорил и ранее. Тогда он заявил, что с этим приложением в России «все будет хорошо».

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отношение к мессенджеру может быть пересмотрено, если он запустит русскоязычные каналы.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что WhatsApp во избежание возможной блокировки не станет открывать доступ к публичным каналам в России. По его словам, компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которой принадлежит мессенджер, заинтересована остаться в РФ «хоть в каком-нибудь виде».

Он отмечает, что СВО когда-нибудь закончится и на рынок придется возвращаться. Тем не менее, в случае давления американских властей и распространения русофобских заявлений регулятору все же придется приложение заблокировать.