В Microsoft отреагировали на сообщения о взломе

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что её системы не пострадали при хакерской кибератаке на США. По его словам, подтверждений этому нет.
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Расследования продолжаются, они не установили абсолютно никаких сведений о том, что наши системы были использованы, чтобы атаковать других, — отметил Шоу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продукты корпорации Microsoft оказались заражены при массовой хакерской атаке в США с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Заражённые продукты Microsoft использовались для взлома уже других объектов. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.