В Microsoft отреагировали на сообщения о взломе

https://static.news.ru/photo/5dd071be-40d3-11eb-ac63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/imago-images.de/Global Look Press

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что её системы не пострадали при хакерской кибератаке на США. По его словам, подтверждений этому нет.

Об этом сообщает New York Times. Глава отдела по коммуникациям компании Фрэнк Шоу подтвердил, что Microsoft ищет следы атаки, поскольку являлась клиентом пострадавшей компании SolarWinds. Вредоносный код от SolarWinds был найден в экосистеме Microsoft, но его изолировали и удалили.

Расследования продолжаются, они не установили абсолютно никаких сведений о том, что наши системы были использованы, чтобы атаковать других, — отметил Шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продукты корпорации Microsoft оказались заражены при массовой хакерской атаке в США с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Заражённые продукты Microsoft использовались для взлома уже других объектов. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.