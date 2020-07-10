В «МегаФоне» произошёл сбой

Абоненты «МегаФона» столкнулись в перебоями в работе. Сбой подтвердил ресурс Downdetector.
По его информации, 46% абонентов
В «МегаФоне» сообщили NEWS.ru, что проблема наблюдалась, но специалисты компании уже её устранили.
Сегодня утром у ряда абонентов в Северо-Западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены, — рассказали в пресс-службе «МегаФона».
Ранее эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%, писал NEWS.ru.
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