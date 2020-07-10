В «МегаФоне» произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/0ff7d6a4-c279-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абоненты «МегаФона» столкнулись в перебоями в работе. Сбой подтвердил ресурс Downdetector.

По его информации, 46% абонентов испытывают трудности с мобильным Интернетом, 41% — с мобильной связью, а 9% — со всеми сервисами. Перебои достигли пика около 09:00 по московскому времени.

downdetector.ru

В «МегаФоне» сообщили NEWS.ru, что проблема наблюдалась, но специалисты компании уже её устранили.

Сегодня утром у ряда абонентов в Северо-Западном регионе наблюдались кратковременные сложности с голосовой связью и передачей данных. Проблема была оперативно устранена, сервисы компании восстановлены, — рассказали в пресс-службе «МегаФона».

Ранее эксперты информационно-аналитического агентства Content Review провели исследование и выяснили, что за полгода мобильная связь подорожала на 8%. Аналитики отмечают, что сотовая связь будет дорожать и дальше, уже во второй половине 2020 года её стоимость может вырасти на 14%, писал NEWS.ru.