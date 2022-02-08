В Mediascope рассказали, зачем нужен единый измеритель интернет-аудитории

Единый измеритель интернет-аудитории нужен для того, чтобы рекламодатели могли эффективнее инвестировать, рассказали в пресс-службе исследовательской компании Mediascope Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Анализировать аудиторию будут по обезличенным данным о посещении онлайн-ресурсов.

Главная цель единого измерителя — обеспечить рынок открытыми, сопоставимыми и достоверными данными об аудитории контента в интернете. При этом получить возможность сравнивать данные об аудитории разных медиа в едином формате, в первую очередь — по интернету и ТВ, что, в свою очередь, позволит рекламодателям эффективнее распределять свои рекламные инвестиции в кросс-медиа-сплите, — сообщили в пресс-службе.

Ранее специальная комиссия Роскомнадзора выбрала 79 интернет-ресурсов, чью аудиторию будет постоянно измерять компания Mediascope. В список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, различные СМИ, в том числе «Коммерсант», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и Факты», а также интернет-версии телеканалов, включая Первый канал, РЕН ТВ, СТС, «Звезду», «Спас» и другие сервисы и сайты.

Обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории была возложена на Роскомнадзор после подписания в июле 2021 года президентом России Владимиром Путиным закона № 266-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».