В Китае смогли решить главную проблему Tesla

https://static.news.ru/photo/795c3208-ab53-11ea-af46-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Американский автопроизводитель Tesla совместно с китайской компанией CATL создали аккумулятор для авто со сроком службы равным 16 годам. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что CATL (Contemporary Amperex Technology), поставляющая аккумуляторы Tesla и Volkswagen, заявила о создании нового устройства, которое позволит решить главную проблему электромобилей.

Китайцы готовы выпускать аккумуляторы, которые будут работать на протяжении 16 лет и позволят преодолевать до 2 млн километров. При этом они обещают, что новые аккумуляторы будут стоить дороже старых только на 10%, а значит, в цене автомобиль не прибавит.

Агентство сообщает, что опасения по поводу потери батареей мощности и её необходимости замены через несколько лет являются одним из факторов, сдерживающих распространение электромобилей.

Как писал NEWS.ru, американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск принял решение о возобновлении производства электрокаров в Калифорнии, несмотря на запрет властей. Об этом он сообщил в своём Twitter. При этом Маск попросил арестовать только его в случае, если кого-то будут арестовывать из-за этого решения. Он подчеркнул, что сам будет находиться на заводе. Кроме того, Маск заявил, что власти Калифорнии уже одобрили открытие остальных автокомпаний по всей стране, но Tesla по какой-то причине выделили отдельно.