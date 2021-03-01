В Instagram появилась новая функция

https://static.news.ru/photo/a3d94c54-7ac0-11eb-aa85-96000091f725_660.jpg Фото: about.instagram.com

С 1 марта пользователи социальной сети Instagram получили новую возможность. Теперь им доступна функция Live Rooms, которая позволяет подключить к своему прямому эфиру до трёх человек.

Мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трёх человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам «удвоить» ваш прямой эфир, — рассказали в пресс-службе Instagram.

Таким образом сервис надеется переманить аудиторию ток-шоу. Планируется, что эта функция позволит пользователям Instagram не просто общаться с друзьями, но и предоставит новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

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